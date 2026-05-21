Мерц предложил дать Украине статус «ассоциированного члена» ЕС

Как следует из предложения Мерца, при получении данного статуса украинские представители смогут участвовать в работе всех ключевых органов блока, включая Европейскую комиссию, Европейский совет, Совет ЕС, Европарламент и Суд ЕС, однако без права голоса. Канцлер особо отметил, что такой статус не является заменой процедуре полноценного вступления Украины в ЕС, а, напротив, призван ускорить этот процесс. Кроме того, в отличие от стандартной процедуры вступления, наделение страны статусом «ассоциированного члена» не требует одобрения со стороны парламентов государств-членов, подчеркнул канцлер.