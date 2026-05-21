Мерц предложил дать Украине статус «ассоциированного члена» ЕС

Необходимость такого шага, по информации агентства, Мерц обосновал особыми обстоятельствами, связанными с боевыми действиями на востоке Украины, а также «значительным прогрессом» в переговорах по интеграции Киева. Согласно замыслу канцлера, введение специального статуса должно стать «сильным политическим сигналом» для жителей страны и, как утверждается, способствовать мирным переговорам при посредничестве США. В частности, это могло бы произойти за счет распространения на Украину обязательств стран — членов ЕС о взаимной обороне.
«Это не было бы облегченной версией членства [в ЕС], а выходило бы за рамки существующего договора об ассоциации и ускорило бы процесс вступления», — цитирует агентство текст письма. Документ был адресован главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС.
Как следует из предложения Мерца, при получении данного статуса украинские представители смогут участвовать в работе всех ключевых органов блока, включая Европейскую комиссию, Европейский совет, Совет ЕС, Европарламент и Суд ЕС, однако без права голоса. Канцлер особо отметил, что такой статус не является заменой процедуре полноценного вступления Украины в ЕС, а, напротив, призван ускорить этот процесс. Кроме того, в отличие от стандартной процедуры вступления, наделение страны статусом «ассоциированного члена» не требует одобрения со стороны парламентов государств-членов, подчеркнул канцлер.