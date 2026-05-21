США предупредили о «государственном перевороте» в сотрясаемой протестами стране

На пресс-конференции в среду в президентском дворце Пас Перейра заявил: «Нам необходимо реорганизовать кабинет министров, который должен уметь слушать». Хотя он еще не сообщил подробностей об изменениях, которые он планирует внести, президент сказал, что кабинет станет «более гибким и более близким к населению». Он также объявил о создании «экономического и социального совета» для формирования «совместного правительства» и координации процесса принятия решений, в который будут приглашены «все, кто хочет участвовать», за исключением «вандалов»: «Допустим ли вандализм? Нет, и я не буду вести диалог с вандалами».