США предупредили о «государственном перевороте» в сотрясаемой протестами стране

Боливию сотрясают протесты, а США предупреждают о «государственном перевороте» в южноамериканской стране. Столкновения между демонстрантами и полицией в Ла-Пасе продолжаются уже вторую неделю, сотрясая власть правоцентристского президента, завоевавшего репутацию «марионетки Соединенных Штатов».
Протесты, из-за которых были перекрыты дороги по всей Боливии и центр столицы Ла-Пас превратился в поле битвы между демонстрантами и полицией, продолжаются уже вторую неделю, пишет The Guardian.
Это самый неспокойный момент за всего лишь шесть месяцев пребывания на посту правоцентристского президента Родриго Паса Перейры с тех пор, как он положил конец почти двадцатилетнему правлению левого социалистического движения MAS, отмечает The Guardian.
В ответ на протесты президент заявил позже в среду, что он произведет перестановки в кабинете министров и не будет «вести диалог с вандалами», причастными к актам насилия, но создаст совет, который позволит группам коренного населения, фермерам, шахтерам и другим работникам, оказавшимся на улицах, «быть частью процесса принятия решений».
После вступления в должность в ноябре одним из первых шагов бывшего сенатора было восстановление отношений Боливии с США, которые теперь называют восстания против Паса Перейры «продолжающимся государственным переворотом».
Наряду с внутренними беспорядками президент Боливии спровоцировал дипломатический кризис, отдав в среду приказ о немедленной высылке посла Колумбии в Ла-Пасе в отместку за высказывания левого президента Колумбии Густаво Петро.
В воскресенье Петро опубликовал видео, в котором утверждал, что Пас Перейра был «марионеткой США», и прокомментировал, что Боливия переживает «народное восстание», которое стало «ответом на геополитическое высокомерие».
Объявив в среду о высылке посла Элизабет Гарсия, министерство иностранных дел Боливии заявило, что это решение было принято с целью «сохранить принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела». Несколько мгновений спустя Петро заявил колумбийской радиостанции, что Боливия «скатывается к экстремизму».
Позже в среду министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что посол Боливии покинет Боготу.
К настоящему времени, пишет The Guardian, протесты привели к гибели четырех человек — один демонстрант, как сообщается, был убит в столкновениях, а трое других, как сообщается, умерли из-за того, что блокпосты не позволили им получить надлежащую медицинскую помощь.
Во вторник заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал протесты «продолжающимся государственным переворотом». В понедельник полиция в Ла-Пасе в течение нескольких часов вела ожесточенные бои с протестующими, требовавшими отставки проамериканского президента.
Выступая в Вашингтоне, Ландау сказал: «Давайте не будем заблуждаться на этот счет; это государственный переворот, финансируемый порочным союзом политиков и организованной преступности по всему региону».
В среду госсекретарь США Марко Рубио повторил замечания своего заместителя, опубликовав сообщение: «Пусть не будет ошибки: Соединенные Штаты решительно поддерживают законное конституционное правительство Боливии. Мы не позволим преступникам и наркоторговцам свергнуть демократически избранных лидеров в нашем полушарии».
Ромер Кахуаса, бастующий транспортник, требующий улучшения поставок топлива, предупредил о «кровопролитии», если правительство Паса не уйдет в отставку.
Министр иностранных дел Фернандо Арамайо обвинил демонстрантов в попытке «подорвать демократический порядок».
Боливия, как напоминает The Guardian, переживает самый тяжелый экономический кризис за последние четыре десятилетия, связанный с нехваткой долларов и топлива и растущей инфляцией, которая началась, по крайней мере, в последние годы правления предыдущего президента Луиса Арсе при MAS.
На пресс-конференции в среду в президентском дворце Пас Перейра заявил: «Нам необходимо реорганизовать кабинет министров, который должен уметь слушать». Хотя он еще не сообщил подробностей об изменениях, которые он планирует внести, президент сказал, что кабинет станет «более гибким и более близким к населению». Он также объявил о создании «экономического и социального совета» для формирования «совместного правительства» и координации процесса принятия решений, в который будут приглашены «все, кто хочет участвовать», за исключением «вандалов»: «Допустим ли вандализм? Нет, и я не буду вести диалог с вандалами».
Пас Перейра, сын бывшего президента Хайме Паса Саморы, который правил страной с 1989 по 1993 год, вступил в должность, пообещав провести «экономическую шоковую терапию», но ситуация не улучшилась, а некоторые из его мер оказались крайне непопулярными, указывает The Guardian.
Одним из его первых решений было отмена топливных субсидий, действовавших в течение двух десятилетий, пообещав, что свободный рынок обеспечит страну топливом более высокого качества. Вместо этого дефицит продолжался, и вскоре после этого разразился кризис «грязного топлива», после того как было обнаружено, что часть поставок была фальсифицирована. Президент заявил, что он стал жертвой предполагаемого «саботажа» со стороны бывших чиновников, предположительно связанных с MAS.
Исторический лидер MAS, бывший президент Эво Моралес, также остается неприятной тенью для нынешней администрации, напоминает The Guardian. Первый президент страны из числа коренных народов с конца 2024 года обосновался в регионе Чапаре, где выращивается кока, а сотни крестьян препятствуют полиции или военным выдать ордер на его арест за то, что он якобы стал отцом ребенка от 15-летней девочки в 2006 году.
В настоящее время Моралеса судят в другой провинции по обвинению в торговле людьми, связанному с предполагаемыми политическими льготами, оказанными родителям девочки. Он не явился в суд, и судья выдал новый ордер на арест.
Пресс-секретарь президента Хосе Луис Гальвес заявил, что Моралес разжигает беспорядки, чтобы «избежать судебного разбирательства».
Моралес отрицает это и говорит, что восстания направлены «против внедрения неолиберальной модели».