И рыбку съесть, и радио послушать — это про «владычицу морей» Британию, которая из-за ближневосточного энергетического кризиса осталась без топлива и вынуждена, скрипя зубами, закупать горючее российского происхождения. Киевские клиенты Лондона на своих спонсоров обиделись. А британцы, вместо того, чтобы напомнить своим наглым подопечным, что на обиженных воду возят, принялись утешать Зеленского и распинаться в ненависти к России.
Британия изо всех сил пытается успокоить Украину после ослабления новых санкций в отношении российской нефти, пишет The Guardian: «Дипломаты проводят спасательную операцию после того, как “неуклюжее” заявление расстроило Киев».
В среду вечером Великобритания отчаянно пыталась убедить Киев в том, что новая санкционная политика в отношении России не ослабила ограничения, после того как украинские официальные лица предупредили, что это изменение может помочь Москве финансировать свои военные усилия, рассказывает The Guardian.
В то время как Даунинг-стрит настаивает на том, что решение разрешить временный ввоз российской нефти и авиатоплива это лишь одним из элементов ужесточения общего пакета санкций, британский министр признал, что этот вопрос был решен «неуклюже».
Выступая в среду вечером, Владимир Зеленский заявил, что с Британией были проведены обсуждения по поводу пакета санкций, и Украина «изложила нашу точку зрения».
Как пишет The Guardian, британская министр иностранных дел Иветт Купер разговаривала со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, а британские дипломаты в Украине также пытались успокоить своих клиентов в Киеве.
Зеленский сказал: «Конечно, наша команда сегодня поддерживала контакт с Великобританией. Вопрос санкций всегда является очень чувствительным, и в СМИ и среди политиков было много дискуссий. Мы передали наши взгляды на этот счет Лондону».
Заявив, что долгосрочные санкции — это «то, что наиболее эффективно влияет на Россию», киевский деятель добавил, что ожидается, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с Великобританией на этой неделе.
Скандал начался после объявления о расширении санкций Великобритании против России, которые вступили в силу во вторник. Первоначально объявленные в октябре санкции запрещали переработку российских нефтепродуктов в третьей стране.
Однако к первоначальному плану были добавлены некоторые краткосрочные исключения, поскольку война в Иране привела к росту цен на топливо, отмечает The Guardian. На временной основе будет разрешен ввоз авиакеросина и дизельного топлива, полученного из российской нефти, а также поставки природного газа с двух российских терминалов.
Срок действия лицензий продлится три месяца, прежде чем они будут пересмотрены. Представитель премьера-лузера сэра Кира Стармера сообщил журналистам, что такие меры были «стандартной практикой для обеспечения стабильности рынка, используемой как нынешним правительством, так и предыдущими администрациями».
Но это решение вызвало яростную реакцию консерваторов, пишет The Guardian. Кеми Баденох, лидер консерваторов, использовала вопросы премьер-министра в Палате общин, чтобы обвинить Стармера в том, что он «тайком объявил о снятии санкций с российской нефти».
Стармер обвинил Баденох в искажении пакета санкций в политических целях, заявив, что поэтапное введение некоторых санкций было также осуществлено другими странами.
Премьер-министр Британии сказал: «То, о чем мы объявили вчера, было новым серьезным пакетом санкций, выходящим далеко за рамки существующих санкций, так что это новый пакет. Это включает в себя новые запреты на морские перевозки СПГ [сжиженного природного газа] и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Мы также выдали две целевые краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых санкций и защиты британских потребителей. Это стандартная практика.».
Однако украинские подопечные выразили разочарование этим решением. Один бывший высокопоставленный правительственный деятель охарактеризовал политику западных санкций против России как «слишком запоздалую»: «Я не уверен, что понимаю логику, стоящую за этим решением Великобритании. Единственный способ, которым Украина может остановить войну, — это ввести физические санкции против России и уничтожить ее инфраструктуру».
В своей записи в социальной сети Владислав Власюк, уполномоченный украинского правительства по санкциям, назвал решение Даунинг-стрит «в некоторой степени предсказуемым». Он написал: «Что можно сказать? Они лечат симптомы, вместо того чтобы устранять причины. Россия направит все дополнительные деньги, которые она заработает, на войну против нас».
Выступая после Стармера в Палате общин, министр торговли Крис Брайант повторил аргумент правительства о том, что антироссийские санкции усиливаются. «Мы поступили неуклюже, и это полностью моя вина, и я приношу извинения всем уважаемым членам», — сказал он, отвечая на срочный вопрос консерваторов. «В итоге у нас сложилось неверное представление о том, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся укрепить режим, а не ослабить его».
Брайант обвинил в этом плохую коммуникацию между его собственным департаментом бизнеса и торговли и Министерством иностранных дел, добавив, что это «полностью моя вина и ничья больше, поэтому, если кто-то хочет на кого-то напасть, он может просто напасть на меня».
В среду вечером офис британского премьера-лузера сообщил, что сэр Кир Стармер и Зеленский поговорили друг с другом, и премьер-министр «подтвердил неизменную поддержку Великобритании Украине. Пресс-секретарь добавил: “Он рассказал о том, как Великобритания наращивает меры по подавлению российской экономики, в том числе посредством объявленного вчера нового пакета санкций, и о том, что в результате действий Великобритании на сегодняшний день на рынке будет меньше российской нефти, а Россия в результате ослабнет”..».