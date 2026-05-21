Нижегородская область и Зимбабве расширят свое сотрудничество

Глеб Никитин отметил, что товарооборот между регионом и Зимбабве пока невелик, но за последние пять лет он вырос более чем в два раза. По словам губернатора, у сторон есть значительные перспективы для многократного увеличения товарообмена. Регион готов предложить партнерам свои наработки в промышленности, образовании и информационных технологиях.