У Трампа и Нетаньяху состоялся напряженный разговор о будущем войны

Это был не первый их разговор за последние дни, констатирует CNN Politics. По словам источника, во время беседы двух лидеров в воскресенье Трамп поделился тем, что он, вероятно, приступит к новым целенаправленным атакам на Иран в начале недели — операции, которая, как ранее сообщал CNN, как ожидается, получит новое название: операция «Кувалда».
Но примерно через 24 часа после этого первого разговора Трамп объявил, что прекращает удары, которые, по его словам, были запланированы на вторник по просьбе союзников в Персидском заливе, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В последующие дни страны Персидского залива поддерживали тесный контакт с Белым домом и пакистанскими посредниками в разработке рамок, которые могли бы способствовать дальнейшим дипломатическим переговорам, сообщили американский чиновник и человек, знакомый с ситуацией.
«Мы находимся на завершающей стадии переговоров по Ирану. Посмотрим, что произойдет», — сообщил Трамп журналистам в среду утром об усилиях по заключению сделки.
«Мы либо заключим сделку, либо предпримем какие-то неприятные действия», — продолжил американский президент. «Но, надеюсь, этого не произойдет».
Продолжающиеся переговоры разочаровали премьер-министра Израиля, который долгое время выступал за более агрессивный подход в отношениях с Тегераном, отмечает CNN Politics. По словам официальных лиц Трампа и израильских источников, Нетаньяху утверждал, что отсрочка выгодна только иранцам.
Нетаньяху выразил свое разочарование во вторник, сказав Трампу, что, по его мнению, отсрочка ожидаемых атак была ошибкой и что президент должен продолжать действовать в соответствии с планом, сказал американский чиновник. Во время часовой беседы Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий, сообщил знакомый израильский источник. Расхождение было очевидным: Трамп хочет посмотреть, можно ли достичь соглашения, но Нетаньяху ожидал чего-то другого, сказал израильский чиновник.
Другой израильский источник сообщил CNN, что обеспокоенность Израиля после этого телефонного звонка во вторник распространилась на чиновников из окружения Нетаньяху. По словам этого источника, в высших эшелонах израильского правительства существует сильное желание возобновить военные действия, и растет разочарование в связи с тем, что Трамп продолжает допускать то, что они называют дипломатическим вмешательством Ирана.
Но недовольство Нетаньяху подходом США — и, в частности, Трампом, который угрожает только для того, чтобы в конечном итоге нажать на паузу, — не является чем-то новым, сообщили источники, знакомые с их разговорами. Официальные лица США в прошлом признавали различия в целях США и Израиля, когда дело касалось войны, подчеркивает CNN Politics.
На вопрос о том, что он сказал премьер-министру накануне вечером, Трамп предположил, что он находится на водительском месте. «Он сделает все, что я от него захочу», — сказал президент США.
И, несмотря на давление Нетаньяху с требованием вернуться к активным боевым действиям, Трамп пока продолжает настаивать на дипломатическом соглашении, заявив в среду, что отношения с Ираном находятся «на грани» и что стоит дать дипломатии еще несколько дней, если это спасет жизни.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил в среду, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться сообщениями через Пакистан, сообщает государственное новостное агентство Nour.
«Основываясь на первоначальном тексте из 14 пунктов, представленном Ираном, мы несколько раз обменивались сообщениями, и мы получили точку зрения американской стороны и в настоящее время изучаем ее», — сказал представитель пресс-службы иранского МИД Эсмаил Бакаи.
Но пока неясно, отмечает CNN Politics, удалось ли устранить ключевые разногласия между двумя сторонами. Иран не отказался от своих основных требований, и вопросы, связанные с его ядерной программой и замороженными активами, оставались нерешенными ранее на этой неделе, сообщил региональный источник.
И Трамп неоднократно указывал, что военные действия остаются возможным вариантом. «Если мы не получим правильных ответов, все пройдет очень быстро. Мы все готовы действовать», — сказал он в среду.