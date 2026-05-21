Чиновники ЕК пришли в ярость после слов Каллас о торговле с Китаем

Чиновники Еврокомиссии (ЕК) раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за сравнение с раком торговых отношений с Китаем отметив, что «дипломаты так не выражаются». Об этом пишет Politico.
По данным издания, Каллас ранее заявила, что Европа, хотя и ясно видит «диагноз» в китайских торговых практиках, пока не выработала единого «лечения» для этой ситуации. По ее словам, есть два пути решения проблемы: либо повышать дозу «морфина», — то есть субсидии, которые европейские страны выделяют промышленности, либо проводить «химиотерапию», что означает использование имеющихся у Евросоюза (ЕС) инструментов, таких как контроль иностранных инвестиций.
В материале отмечается, что отношения Европейской комиссии с Каллас ухудшились после критики ее высказываний, в которых она, по всей видимости, сравнила китайскую торговлю с раком.
В материале говорится, что ее высказыванием остались недовольны пять стран Европы, но не уточняется, какие именно страны это были.
«Так дипломаты не выражаются», — заявил один из чиновников.
