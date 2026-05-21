Востоковед Маслов назвал ключевые итоги визита Путина в Китай

Важные геополитические сигналы
Эксперт отметил, что тематика визита российского президента в Китай четко распадается на несколько взаимосвязанных составляющих. Первое — это политическая и, можно сказать, геостратегическая составляющая.
С одной стороны, приятно убедиться в том, что никаких неожиданностей нет. С другой стороны, мы видим довольно жесткие совместные заявления китайской и российской стороны, касающиеся международной ситуации.
Напомним, в совместной декларации РФ и КНР указали на риск фрагментации международного сообщества и возвращения к «закону джунглей».
Хотя формально ни одна другая сторона не названа «по фамилии», очевидно, что, говоря про «закон джунглей» (это абсолютно не дипломатическая формулировка), Россия и Китай попытались противопоставить порядок нарастающему хаосу, отмечает эксперт. И в этом смысле концепция многополярности, глобального управления и любимые китайцами формулировки «развития в новую эпоху» приобретают уже сущностное значение.
Визит Путина vs визит Трампа
Маслов отмечает, что визит Путина в Китай, состоявшийся сразу после визита президента США Дональда Трампа, показывает две разных реальности. По его словам, приезд Трампа был красив по картинке, но абсолютно аморфен по содержанию и очевидно сложился не в пользу США.
Россия, которая очевидно уступает США по экономической мощи и во многом является важным партнером Китая по экономическому взаимодействию, сумела так выстроить переговорный процесс, что связь между Москвой и Пекином для КНР оказывается куда важнее, чем связь с Вашингтоном.
По мнению востоковеда, это стало серьезной подвижкой в геостратегических отношениях.
Энергетика и образование
Формальных прорывов на экономическом фронте не произошло, констатирует эксперт. Малов обращает внимание, что финализированный контракт по «Силе Сибири — 2» не был заключен. При этом энергетическое сотрудничество по-прежнему находится в центре переговорного процесса.
Китай, судя по всему, серьезно озабочен ситуацией, которая сложилась в связи с Ираном и вообще с поставками энергоносителей в Китай. Поэтому значительно тщательнее и, судя по всему, значительно более конкретно подходит к вопросам энергетического взаимодействия с Россией. Для нас это крайне выгодная ситуация.
Также в рамках визита Путина в Китай было объявлено о программе перекрестных годов образования РФ и КНР. Собеседник Новостей Mail считает, что этот факт имеет не только символическое значение.
Россия и Китай озабочены тем, чтобы новое поколение, которое придет к руководству страной и к работе в крупнейших государственных и частных корпорациях через 7−10 лет, хорошо понимало и умело слышать друг друга.
Эксперт уверен, развитие отношений между Россией и Китаем — это не просто формальные обмены студентами и преподавательскими программами, а попытки наладить долгосрочные мосты, которые сохранятся даже после того, как нынешние поколения политиков отойдут от дел.
Ранее телеканал СNN назвал визит Путина в Китай успешнее поездки Трампа. По мнению журналистов, демонстрация дружественных отношений между главами государств во время визита российского лидера была более открытой.