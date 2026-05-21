У бывшей невестки Трампа диагностирован рак молочной железы

Ванесса Трамп, бывшая жена Дональда Трампа-младшего и мать пятерых детей, объявила в среду, что у нее диагностирован рак молочной железы.
«Хотя это и не новость, которую никто не ожидает услышать, я тесно сотрудничаю со своей медицинской командой над планом лечения», — написала Ванесса Трамп в среду в социальной сети.
Она сказала, что ранее на этой неделе ей была проведена медицинская процедура, и попросила о конфиденциальности, поскольку она сосредоточена на своем здоровье и восстановлении, передает CNN Politics.
«Я остаюсь сосредоточенным и полным надежд, окруженный любовью и поддержкой моей семьи, моих детей и самых близких мне людей. Спасибо вам за вашу доброту и поддержку, это действительно значит больше, чем я могу выразить», — сказала Ванесса Трамп.
Ванесса Трамп и старший сын президента Дональда Трампа развелись в 2018 году после двенадцати лет совместной жизни. У них пятеро общих детей, в том числе 19-летняя внучка президента Кай Трамп, у которой много подписчиков в социальных сетях, и ее часто видят со своим дедушкой в Белом доме.
Ванесса Трамп встречается с Тайгером Вудсом с тех пор, как профессиональный игрок в гольф подтвердил их отношения в марте прошлого года, напоминает CNN Politics.
Иванка Трамп, старшая дочь президента, прокомментировала пост Ванессы Трамп в социальных сетях: «Молюсь за твою дальнейшую силу и скорейшее выздоровление. Люблю тебя, мама».
С 1998 по 2001 год Ванесса встречалась с саудовским принцем Халидом бин Бандаром ибн Султаном Аль Саудом. Отношения закончились после терактов 11 сентября 2001 года, когда Халид бин Бандар покинул Штаты — это случилось после того, как его отец-посол Саудовской Аравии Бандар ибн Султан Аль Сауд был заподозрен в связях с террористами «Аль-Каиды»* (запрещенная в России террористическая организация).
Спустя четыре года — 12 ноября 2005 года — Ванесса вышла замуж за Дональда Трампа-младшего. Свадьбу сыграли в клубе «Мар-а-Лаго» во Флориде. Церемонию проводила тётя Трампа-младшего, судья Мэриэнн Трамп-Бэрри. Сообщалось, что Трамп-младший сделал Ванессе предложение с кольцом за 100 тысяч долларов.
В марта 2018 года стало известно, что Ванесса подала на развод, но позже выяснилось, что развод был оспорен. В июле того же года пара урегулировала вопрос об опеке над детьми. И в конце 2018 года развод был окончательно оформлен.
* Запрещенная в России террористическая организация.