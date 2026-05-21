ВС РФ отработали приведение в готовность к пускам ракет

Учения, направленные на подготовку и применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии, проводятся в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. Как уточняется, к ним привлечено более 64 тысяч военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники. В их числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 относятся к стратегическому назначению. Кроме того, в рамках маневров отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.