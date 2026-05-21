Войска РФ привели в готовность к пускам ракет в рамках ядерных учений

Российские военные привели в готовность к пускам ракет соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Мероприятия проведены в рамках учения ядерных сил Вооруженных сил России. В ведомстве уточнили, что воинские части выполнили все необходимые процедуры для проведения ракетных запусков.
Ранее, 19 мая, в России стартовали трехдневные маневры с применением ядерного оружия. На Западе они вызвали опасения.