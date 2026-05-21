Alatau City Authority преобразуют в госорган — раскрыты детали нового закона об Алатау

«В соответствии с указом главы государства в прошлом году был создан государственный фонд Alatau City Authority. С 1 июля текущего года Alatau City Authority будет преобразован в государственный орган согласно Конституционному закону “О специальном правовом режиме города Алатау”», — сказал Абдыкадыров в четверг.
По его словам, главной целью Alatau City Authority является обеспечение ускоренного развития города Алатау.
«Основные направления его деятельности определяет совет под руководством премьер-министра. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает нормативно-правовые акты. При этом маслихат и акимат Алатау отвечают за текущие социальные, коммунальные и общественные вопросы города», — пояснил спикер.
Он заявил о формировании в городе Алатау режима инвестиционного доверия.
«Конституционный закон предусматривает стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также внедряется независимая система регулирования на основе принципа “единого окна”. Регуляторные акты администрации города Алатау будут основываться на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса. Это повышает предсказуемость регулирования для международных инвесторов. Права инвесторов защищаются на международном уровне — они смогут выбирать юрисдикцию Международного финансового центра “Астана” либо международный арбитраж», — сказал главный исполнительный директор фонда.
Также он заявил о формировании устойчивой и предсказуемой налоговой модели.
«Налоговые преференции будут предоставляться только новым инвестиционным проектам в приоритетных отраслях. Проекты должны соответствовать таким критериям, как: экономическая и социальная эффективность; соответствие стратегическим документам города; экспортная направленность и инновационный характер; соблюдение экологических требований. Все льготы и обязательства инвесторов будут размещаться публично и в открытом доступе», — уверяет Абдыкадыров.
Говоря о бюджетной политике, он сообщил, что Alatau City Authority станет администратором республиканских бюджетных программ.
«Его бюджет будет формироваться в составе республиканского бюджета по принципу блочного финансирования и направляться преимущественно на развитие инфраструктуры. Местный бюджет города будет направлен на финансирование социальных и текущих расходов. До достижения самодостаточности города будет установлен запрет на изъятие средств из его бюджета в другие бюджеты. То есть все налоги, собираемые в городе, будут оставаться в городе для его развития», — сообщил докладчик.
Также он затронул долгосрочное инвестиционное развитие города.
«Развитие города будет осуществляться на основе стратегических документов: Долгосрочного плана развития на 30 лет, а также Стратегии развития на 15 лет и Мастер-плана на 15 лет. В целях обеспечения стабильности для инвесторов изменения в данные документы будут вноситься не чаще одного раза в 10 и пять лет соответственно», — уточнил спикер.
Касательно земельных отношений он пояснил, что они будут регулироваться в рамках специального правового режима.
«В этой связи формируется земельный фонд города. Земельный фонд рассматривается как ключевой инструмент для реализации стратегических и инвестиционных проектов. Тем самым земля рассматривается не как объект спекуляции, а как ресурс развития и экономического роста. Земельные участки будут предоставляться инвесторам на основе бизнес-лицензии, при этом условия использования будут напрямую связаны с инвестиционными обязательствами», — рассказал Абдыкадыров.
Кроме того, речь идет о развитии Алатау как AI-driven Smart City.
«AI-driven Smart City — это принципиально новая модель городского управления, при которой искусственный интеллект управляет ключевыми городскими процессами в реальном времени. Город Алатау изначально создается по принципу “Digital by default” и будет функционировать как единая цифровая платформа на базе Цифрового двойника (Digital twin). Предусматриваются экспериментальные правовые режимы для внедрения инновационных технологий, искусственный интеллект, роботизированные системы и автономный транспорт. Также в городе Алатау рассматривается возможность регулирования оборота цифровых активов (криптобиржи, токенизация)», — сказал спикер.
Данный вопрос, по его словам, будет реализовываться по согласованию с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка с соблюдением принципа финансовой стабильности.
«Алатау — это не просто новый город. Это долгосрочный стратегический проект Казахстана, направленный на развитие технологий, привлечение инвестиций и формирование современной городской среды. Принятый Конституционный закон направлен на создание в городе Алатау современной экосистемы, конкурентоспособной на международном уровне. Конституционный закон будет вводиться в действие поэтапно в течение одного года, начиная с 1 июля 2026 года. Это связано с необходимостью принятия основных нормативных актов, регулирующих специальный правовой режим города. Наряду с разработкой стратегических документов и нормативных правовых актов уже ведется активная работа по формированию пула инвестиционных проектов города Alatau. На сегодня сформирован пул из 53 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более Т2 трлн и созданием свыше 51 тыс. рабочих мест», — сообщил Абдыкадыров.