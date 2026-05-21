МИД КНР: Путин и Си достигли важного консенсуса, отношения вышли на новый этап

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного консенсуса. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая.
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства государства, отношения Китая и России вступили на новый этап.
Также подчеркивается, что Китай готов вместе с Россией приложить все усилия для того, чтобы успешно реализовать важные договоренности глав двух государств.
Напомним, российский лидер прибыл в Китай по приглашению главы КНР. Он был там на протяжении двух дней, 19 и 20 мая. Политики провели несколько встреч, побеседовали тет-а-тет и подписали несколько договоров.