Блокада или военная операция: планы Трампа в отношении Кубы

Ситуация на Кубе и вокруг нее
Экономическая блокада Кубы со стороны США усилилась с января 2026 года. Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из‑за угрозы национальной безопасности США и ввел пошлины против стран, поставляющих нефть Гаване.
На этом фоне Минюст США объявил об обвинительном заключении против бывшего кубинского лидера, 94‑летнего Рауля Кастро. В документе говорится о том, что Кастро и несколько других лиц обвиняются в сговоре с целью убийства граждан США. Речь идет об уничтожении самолетов правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами в 1996 году. Рауль Кастро тогда руководил Минобороны Кубы. В результате атаки погибли четыре человека.
После официального вынесения обвинения Трамп сделал заявление относительно Кубы. 20 мая он сообщил, что скоро объявит о своих планах по блокаде острова.
Кроме того, он заверил, что не видит опасности обострения отношений с Гаваной.
«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о перспективе развития ситуации вокруг Кубы после обвинений в адрес Рауля Кастро.
Решение Минюста относительно пожилого кубинского лидера совпало с входом авианосной ударной группы ВМС в Карибское море. В состав группы включены авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал обвинения США в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро политической провокацией. По его словам, у этих претензий нет юридической силы.
«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель — лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», — написал Диас-Канель в соцсети X.
Кубинский лидер уверен, что Вашингтон использует этот шаг для создания предлога для силового давления на остров. Он подчеркнул, что документы, которые собирают американские власти, не имеют под собой реальной базы и служат лишь прикрытием для враждебных действий.
Прогнозы СМИ
«Дональд Трамп стремится к тому типу триумфов, которые могли бы привести к смене режима на Кубе, но которых ему не удалось добиться в Иране», — говорится в материале. Журналисты предупреждают, что проведение военной операции на острове сопряжено с высокими политическими рисками.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) считает, что США выдвинули обвинения против Рауля Кастро, рассчитывая, что в отношении Кубы сработает стратегия, примененная в отношении Венесуэлы. Издание обращает внимание, что Трамп ранее говорил, что операция по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро является образцом применения силы США.
Источники газеты сообщили, что Вашингтон ищет среди приближенных к правительству Кубы людей, чтобы договориться о свержении правительства Кастро. В WSJ заявили, что Белый дом ищет «кубинскую Делси [Родригес]», чтобы добиться своих целей.
«Президент Трамп посылает Раулю очень четкий сигнал: посмотрите на Мадуро. Если вы не хотите оказаться там, где он сейчас, тогда уходите. Это произошло в Венесуэле. Я верю, что это произойдет и на Кубе», — прокомментировала ситуацию для газеты член палаты представителей Мария Эльвира Салазар.
Politico пишет, что президент США допускает реализацию военного сценария в отношении Кубы.
«У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он ещё не принял решения пойти тем или иным путём, продолжая оказывать давление путём блокирования импорта нефти и введения санкций», — цитирует «РИА Новости» публикацию издания.
Мнения экспертов
Бывший американский дипломат, экс‑советник главы Белого дома по делам Западного полушария Рикардо Суньига в беседе с журналистом телеканала CNN высказал мнение, что предъявление обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро может привести к военному противостоянию между Вашингтоном и Гаваной.
Экс‑дипломат напомнил, что Рауль Кастро — живое воплощение революции, поэтому угрозы в его адрес могут заставить кубинские власти отказаться от сделки с Белым домом.
Еще один собеседник телеканала, научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Ли Шленкер, также считает, что обвинительное заключение в отношении Кастро — шаг к эскалации.
«Я думаю, это станет смертным приговором для любой потенциальной сделки с Кубой… Это произведет эффект сплочения вокруг флага и укрепит менталитет кубинского руководства», — цитирует его «Лента.ру».
Политолог‑американист Малек Дудаков считает, что американцы стараются спровоцировать раскол элит на Кубе, но пока безуспешно. От открытой агрессии в адрес Гаваны Вашингтон, по мнению эксперта, может удержать перспектива беспилотных ударов кубинцев по военным базам США.
«Одна из причин такой активности связана с необходимостью переключить внимание с провала в Иране. Но есть и более тривиальная задача — необходимость работы с кубинским электоратом в преддверии выборов. Он настроен крайне ястребино в отношении своей исторической родины», — уточнил Дудаков в Telegram.
Политолог уточнил, что в настоящее время уровень поддержки главы Белого дома среди латиноамериканцев рухнул до 25%, при этом полтора года назад за Дональда Трампа свои голоса отдали 46% испаноязычных граждан США.
Американист добавил, что Трамп «надеется устроить большую перемогу» на Кубе, чтобы вернуть расположение крупнейшего национально‑языкового меньшинства в стране. Дудаков отметил, что основной проблемой Трампа является инфляционный кризис, избирателям надоела его сосредоточенность на внешнеполитических вопросах.
«Вряд ли кубинский вопрос ему сильно поможет. Гаване же нужно тянуть время до выборов в Конгресс и вероятной победы демократов, после чего Трампу станет точно не до Кубы», — резюмировал эксперт.