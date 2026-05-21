Блокада или военная операция: планы Трампа в отношении Кубы

На этом фоне Минюст США объявил об обвинительном заключении против бывшего кубинского лидера, 94‑летнего Рауля Кастро. В документе говорится о том, что Кастро и несколько других лиц обвиняются в сговоре с целью убийства граждан США. Речь идет об уничтожении самолетов правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами в 1996 году. Рауль Кастро тогда руководил Минобороны Кубы. В результате атаки погибли четыре человека.