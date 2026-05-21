Судоисполнителям Казахстана запретят забирать алименты в счет погашения долга

«Поправками также вводится обязанность уведомлять должника о предстоящем выселении не менее чем за десять календарных дней. Как отмечается, это позволит гражданам заранее подготовиться к переезду и решить жилищные вопросы. Также предусматривается отмена всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока их предъявления. При этом судебный исполнитель, завершивший исполнительное производство, наделяется правом отменять аресты, наложенные другими судебными исполнителями», — сообщил мажилис.