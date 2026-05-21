Судоисполнителям Казахстана запретят забирать алименты в счет погашения долга

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Мажилис Казахстана принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».
Внесенные в документ поправки позволят казахстанцам заводить отдельный специальный счет в банке для получения алиментов, что исключит возможность наложения ограничений судоисполнителями на эти средства.
Также расширяется применение упрощенного производства по отдельным категориям исполнительных документов. В частности, порог взыскания по штрафам и налоговым задолженностям увеличивается с 20 до 40 МРП или с 86 500 до 173 000 тенге (со $183,4 до $366,8).
«Поправками также вводится обязанность уведомлять должника о предстоящем выселении не менее чем за десять календарных дней. Как отмечается, это позволит гражданам заранее подготовиться к переезду и решить жилищные вопросы. Также предусматривается отмена всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока их предъявления. При этом судебный исполнитель, завершивший исполнительное производство, наделяется правом отменять аресты, наложенные другими судебными исполнителями», — сообщил мажилис.
Также поправками исключается автоматическое включение в Единый реестр должников лиц по исполнительным документам, связанным с порядком общения с ребенком. Исполнительное производство сможет приостанавливаться на срок до одного месяца при обращении сторон в суд для заключения мирового соглашения.