Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане установили жесткие требования к смене имени ребенку

Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сегодня, 21 мая 2026 года, ответила на интересный вопрос о смене имени ребенку, поступивший от гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, в своем обращении казахстанец заявил, что планирует поменять ребенку имя. Поэтому его интересовали следующие моменты:

«Нужно ли согласие ребенка и с какого возраста оно требуется?».

В госкорпорации уточнили, что подать заявление на смену имени можно через центр обслуживания населения (ЦОН), регистрирующий орган или портал «Электронное Правительство».

Конечно же, для изменения имени ребенку требуется согласие обоих родителей.

«Если ребенку уже исполнилось 10 лет, также потребуется его согласие». Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”».

Немного ранее казахстанцам подробно объясняли порядок смены фамилии ребенку. Обязательно ли для этого присутствие всех родителей в ЦОНе, можно узнать по этой ссылке.