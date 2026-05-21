Слова Каи Каллас о торговле с Китаем привели к скандалу в Брюсселе

Ранее Кая Каллас, рассуждая о взаимодействии с Китаем, заявила, что у Европы есть «очень четкое понимание диагноза заболевания». «Если у вас очень тяжелое заболевание, такое как рак, у вас есть два пути: либо увеличить дозу морфия, либо начать химиотерапию», — сказала она.