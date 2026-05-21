Слова Каи Каллас о торговле с Китаем привели к скандалу в Брюсселе

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, которая сравнила торговые отношения ЕС и Китая с раковой опухолью, привело к конфликту внутри Европейской комиссии. Как пишет Politico со ссылкой на источники, высказывание не понравилось как чиновникам ЕК, так и представителям ряда стран-участниц союза.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Официальный Брюссель поспешил откреститься от резкой метафоры. «Эти слова не отражают позицию Еврокомиссии», — заявила изданию представитель ЕК Паула Пинью.

В комиссии также раскритиковали саму формулировку, выбранную дипломатом. «Нельзя так говорить, когда ты дипломат. Есть слова, которые можно использовать, чтобы послать определенные сигналы, но нельзя сравнивать страны с заболеваниями», — приводит Politico слова информированного источника в Еврокомиссии.

Собеседник издания уточнил, что на данный момент уже пять стран ЕС направили в Брюссель жалобы на высказывания Каллас. В союзе опасаются, что подобные недипломатичные заявления нанесут серьезный ущерб отношениям с Пекином.

Ранее Кая Каллас, рассуждая о взаимодействии с Китаем, заявила, что у Европы есть «очень четкое понимание диагноза заболевания». «Если у вас очень тяжелое заболевание, такое как рак, у вас есть два пути: либо увеличить дозу морфия, либо начать химиотерапию», — сказала она.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
