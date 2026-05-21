Слова Каи Каллас о торговле с Китаем привели к скандалу в Брюсселе

Официальный Брюссель поспешил откреститься от резкой метафоры. «Эти слова не отражают позицию Еврокомиссии», — заявила изданию представитель ЕК Паула Пинью.
В комиссии также раскритиковали саму формулировку, выбранную дипломатом. «Нельзя так говорить, когда ты дипломат. Есть слова, которые можно использовать, чтобы послать определенные сигналы, но нельзя сравнивать страны с заболеваниями», — приводит Politico слова информированного источника в Еврокомиссии.
Собеседник издания уточнил, что на данный момент уже пять стран ЕС направили в Брюссель жалобы на высказывания Каллас. В союзе опасаются, что подобные недипломатичные заявления нанесут серьезный ущерб отношениям с Пекином.
Ранее Кая Каллас, рассуждая о взаимодействии с Китаем, заявила, что у Европы есть «очень четкое понимание диагноза заболевания». «Если у вас очень тяжелое заболевание, такое как рак, у вас есть два пути: либо увеличить дозу морфия, либо начать химиотерапию», — сказала она.