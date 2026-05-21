Азарт, ощущение полёта и новые знания

В рамках проекта Законодательного Собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими» завершён очередной обучающий этап.
На площадке Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий участники проекта прошли теоретические основы, закрепили полученные навыки на тренажёрах и сдали практические экзамены по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Директор Института дополнительного профессионального образования университета биотехнологий Андрей Гааг и председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин вручили обучающимся удостоверения о повышении квалификации.
«Обучение прошло очень хорошо, масштабно, — поделился впечатлениями участник проекта “В одной команде со СВОими” Алексей Боров. — Времени хватило и на тренировочные полёты, и на закрепление опыта. Очень хорошая программа. Управление БПЛА — востребованная специальность, и нам всем было интересно осваивать что‑то новое».
Позитивно оценил полученный опыт и другой участник проекта Илья Иванов: «Я преподаватель адаптивной физкультуры и дополнительного образования. Есть желание, чтобы учащиеся в нашей школе получали начальные навыки управления беспилотниками. В ходе повышения квалификации узнал много новых возможностей применения БПЛА: не только военное дело, но и аграрный сектор, и лесное хозяйство. Программа курса была насыщенной по содержанию и в теории, и в практике. Самое интересное — азарт, ощущение полёта, когда управляешь дроном».
Как подчеркнул Денис Субботин, сотрудничество с университетом биотехнологий в рамках проекта «В одной команде со СВОими» стало продуктивным, принесло много пользы и новых знаний участникам проекта: «Два курса — по 3D‑моделированию и работе с БПЛА — университет разработал и внедрил именно для нашей группы. Это был запрос самих участников проекта. Мы благодарны руководству и коллективу университета за такую поддержку. Экзамены все наши бойцы сдали достойно. Мы видим на телеэкранах, как военные управляют дронами, оказывается, на практике это очень и очень непросто. Наши слушатели теперь всё это умеют и заслужили право преподавать курс школьникам».
Впереди — подведение итогов конкурса социально значимых проектов, поделился планами Денис Субботин: «Законодательным Собранием был объявлен конкурс, участники проекта разрабатывали социально значимые проекты и инициативы. Много очень хороших заявок. В июне планируем завершение курса первого потока».
16+