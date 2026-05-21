Эксперт: как визит Путина в Пекин повлияет на связи США и КНР

«Нет, я не думаю [что отношения изменятся]. Постоянные параллели, которые проводятся, обоснованы тем общим фактором, что эти три страны — США, Китай и Россия — оказывают наибольшее влияние на международную систему», — подчеркнул собеседник издания.
Лукьянов пояснил, что Россия, Китай и США по отдельности обладают самым мощным потенциалом воздействия на глобальную политику. В этом смысле их траектории неизбежно пересекаются.
При этом, по словам Лукьянова, повестка диалога между Пекином и Москвой кардинально отличается от того, что происходит в связке Пекин — Вашингтон. Эксперт считает, что в Китае уже пришли к окончательному выводу: выстраивать долгосрочные и устойчивые отношения с США не имеет смысла — вместо этого они будут носить скорее ситуативный характер.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин утвердили основные направления развития двусторонних отношений, которые вышли на новый уровень.