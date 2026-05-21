Туск указал на риск эскалации в Европе на фоне роста инцидентов с БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что увеличение числа инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов в Прибалтике делает угрозу военного конфликта в Европе реальной. Его слова приводит телеканал Polsat News.

Источник: Reuters

«Эта война приводит к тому, что, конечно, будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной», — отметил он.

Как уточнил Туск, его не удивляет, что на протяжении нескольких дней поступают свидетельства того, что страны Прибалтики могут оказаться в состоянии хаоса не по своей вине.

«Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит», — добавил польский премьер.

Начиная с конца марта беспилотные летательные аппараты неоднократно вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Москва направила прибалтийским государствам специальное предупреждение.

