Красноярск с рабочим визитом посетил заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках визита в Красноярск заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев вместе с заместителем председателя Правительства края Аленой Мироновой и министром образования края Татьяной Гридасовой осмотрел образовательные учреждения, в том числе отремонтированные в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети».
«Красноярский край — в лидерах по реализации инфраструктурных мероприятий в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” в стране. Объекты, которые еще находятся на ремонте, уже в очень хорошем проценте готовности, несмотря на то, что еще не закончилось первое полугодие. Все идет по плану. В регионе применяется принцип комплексного капитального ремонта. Помимо зданий внутри и снаружи, обновляется оборудование, пришкольные территории. Благодаря дополнительным вложениям края все ремонтируемые объекты проходят комплексную реновацию и становятся настоящими точками притяжения для школьников и студентов колледжей», — рассказал Андрей Николаев.
В детском саду № 206 в Красноярске в рамках ремонта, выполненного по нацпроекту «Семья», обновили все инженерные системы, заменили водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Провели полную внутреннюю отделку помещений, а также установили современные системы пожарной безопасности. Для воспитанников закупили новое оборудование: музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и игровые материалы. Пищеблок оборудовали современной техникой, включая пароконвектомат и электропечи. Территорию детского сада благоустроили, на площадках установили новые игровые элементы. Двухэтажный детский сад рассчитан на 110 воспитанников, открыто семь групп, включая ясельные.
В Красноярском техникуме транспорта и сервиса ремонт начался в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети». Завершить работу планируется в августе этого года. В учебном корпусе уже обновили крыльцо, отмостки, крышу и фасад здания, рядом обустроили спортивную площадку с резиновым покрытием, по периметру техникума установили ограждение.
Сейчас строители меняют электропроводку, ремонтируют учебные аудитории, лестничные пролёты и туалетные комнаты. Для этих целей из федерального бюджета было выделено почти 34 млн рублей, еще 3,7 млн рублей добавил край.
Техникум является участником федерального проекта «Профессионалитет». В учреждении готовят будущих машинистов, сварщиков, автомехаников.
Осенью 2025 года после капремонта учеников приняла красноярская школа № 45. В здании обновили помещения и внешние стены. Коридоры, кабинеты, лестничные пролеты привели в порядок. Строители заменили инженерные и вентиляционные системы, установили новые оконные блоки. Многие пространства переоборудовали, чтобы они стали современными и интересными для ребят. Например, вместо теплицы на верхнем этаже школы оборудовали комфортную коворкинг-зону и сцену для театральной студии. На стенах школы — портреты и цитаты людей, чей жизненный путь стал примером для многих поколений.
Андрей Николаев осмотрел обновленные школьные пространства, пообщался с учениками и педагогами.
До 2027 года в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в Красноярском крае отремонтируют и оснастят 52 школы.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году планируется отремонтировать учебный корпус и общежитие Назаровского энергостроительного техникума и Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики. В рамках нацпроекта «Семья» за три года (с 2025-го по 2027-й) в крае выполнят капитальный ремонт 16-ти детских садов.