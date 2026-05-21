ЕС осудил Израиль за обращение с участниками миссии «Сумуд»

Израильские военные задержали суда, входившие в состав «Глобальной флотилии “Сумуд”». Это международная гражданская инициатива, которую в 2025 году запустила коалиция пропалестинских организаций. Участники проекта ставили перед собой задачу прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к тяжелой ситуации для населения в анклаве. Перед задержанием израильская сторона предупреждала активистов, чтобы те сменили курс.