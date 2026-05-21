ЕС осудил Израиль за обращение с участниками миссии «Сумуд»

В заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в четверг, говорится: «Обращение с активистами флотилии, показанное на видео, распространенном министром (национальной безопасности Израиля Итамаром) Бен-Гвиром, совершенно неприемлемо, как на это также указывают его собственные коллеги по правительству».
В документе подчеркивается, что «каждый задержанный должен получать безопасное, достойное обращение в соответствии с международным правом».
Израильские военные перехватили международную флотилию в Средиземном море. Операция стартовала 18 мая примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Уже к 19 мая все суда оказались под контролем военных. В ходе рейда задержали 430 активистов из 39 стран.
Официальное подтверждение о задержании всех участников поступило от Министерства иностранных дел Израиля 20 мая. Задержанных доставили в израильский порт Ашдод.
Израильские военные задержали суда, входившие в состав «Глобальной флотилии “Сумуд”». Это международная гражданская инициатива, которую в 2025 году запустила коалиция пропалестинских организаций. Участники проекта ставили перед собой задачу прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к тяжелой ситуации для населения в анклаве. Перед задержанием израильская сторона предупреждала активистов, чтобы те сменили курс.