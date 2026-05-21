CBS: разведка США пытается просчитать реакцию Кубы на военные действия

Разведывательное сообщество США изучает, как Куба может отреагировать на американские военные действия, сообщает американский канал CBS News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в мае аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) начали анализировать, каким будет ответ Гаваны на военные действия США против Кубы. Также ведется подготовка для президента Дональда Трампа вариантов потенциальных военных действий.

Например, в Пентагоне, как предполагает CBS, учтут возможную атаку Кубы с помощью якобы недавно купленных беспилотников на военную базу США в заливе Гуантанамо. Другие варианты действий пока неизвестны.

Разведывательные прогнозы призваны показать не только непосредственные последствия действий США, но и цепочку реакций, которые могут последовать за ними.

Американские военные планировщики часто включают такой анализ в разработку вариантов, которые затем должен рассмотреть глава Белого дома, говорится в статье.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отрицает, что Гавана представляет какую-либо военную угрозу для США, но предупреждает, что нападение США приведет к «кровавой бойне».

На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу и встретился с представителями разведки и Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего лидера страны Рауля Кастро.

США, по словам осведомленных источников, предложили кубинским чиновникам «реальную возможность для сотрудничества» и «шанс стабилизировать испытывающую трудности экономику Кубы» в обмен на разрыв Гаваной связей с Россией, Китаем и Ираном.

В США утверждают, что на Кубе находится «крупнейший российский пункт прослушивания за рубежом». Китай же Вашингтон обвиняет в открытии «шпионских объектов» на острове, расположенном примерно в 145 километрах от побережья США.

