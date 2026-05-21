CBS: разведка США пытается просчитать реакцию Кубы на военные действия

Согласно статье, в мае аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) начали анализировать, каким будет ответ Гаваны на военные действия США против Кубы. Также ведется подготовка для президента Дональда Трампа вариантов потенциальных военных действий.
Например, в Пентагоне, как предполагает CBS, учтут возможную атаку Кубы с помощью якобы недавно купленных беспилотников на военную базу США в заливе Гуантанамо. Другие варианты действий пока неизвестны.
Американские военные планировщики часто включают такой анализ в разработку вариантов, которые затем должен рассмотреть глава Белого дома, говорится в статье.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отрицает, что Гавана представляет какую-либо военную угрозу для США, но предупреждает, что нападение США приведет к «кровавой бойне».
На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу и встретился с представителями разведки и Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего лидера страны Рауля Кастро.
В США утверждают, что на Кубе находится «крупнейший российский пункт прослушивания за рубежом». Китай же Вашингтон обвиняет в открытии «шпионских объектов» на острове, расположенном примерно в 145 километрах от побережья США.