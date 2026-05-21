Второй Всероссийский агродиктант стартует с 26 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До старта Второго Всероссийского агродиктанта остается чуть менее недели. С 26 по 30 мая 2026 года жители всех регионов страны смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России.
К традиционным площадкам — школам, колледжам и региональным министерствам — в этом году добавились производственные предприятия, фермерские хозяйства, музеи и даже ресторан. Список участников ежедневно пополняется.
Написать диктант сможет любой желающий — онлайн на портале агродиктант.рф или очно на одной из площадок во всех регионах России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности.
Александр Двойных, координатор проекта «Единой России» «Российское село», глава аграрного Комитета Совета Федерации подчеркнул: «Всероссийский агродиктант в этом году стартует на площадке Форума тружеников села в Национальном центре “Россия”. Это пространство, где демонстрируются главные достижения нашей страны. Агродиктант же покажет многогранный, мощный агропромышленный комплекс. Кроме того, именно труженики села вносят главный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Агродиктант напишут во всех регионах — многие предприятия АПК организуют экскурсии, приглашая жителей на производства. Присоединяйтесь к большой созидательной акции! Уверен, что каждый откроет сельское хозяйство с новой стороны».
В Красноярском крае в этом году будет организовано более 110 площадок. Очно написать агродиктант можно будет в Красноярском государственном аграрном университете, штабе общественной поддержки «Единой России», филиалах Россельхозбанка, сельскохозяйственных предприятиях, школах, техникумах. Главная площадка будет организована в национальном центре «Россия» на Енисее.
Кроме того, волонтеры «Российского движения сельской молодежи» у штаба общественной поддержки «Единой России» в Красноярске провели пикет и раздавали листовки с приглашением поучаствовать в агродиктанте.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» выступило стратегическим партнером Агродиктанта. К числу общественных партнеров проекта присоединились АО «Корпорация “МСП”, проекты “Другое Дело” и “Хорошие новости” Президентской платформы “Россия — страна возможностей”, Молодежная общероссийская общественная организация “Российские Студенческие Отряды”, Росмолодежь и другие значимые общественные организации. ТАСС — генеральный информационный партнер Агродиктанта.
Принять участие в Агродиктанте онлайн можно до 30 мая включительно, зарегистрировавшись на сайте агродиктант.рф.
Отметим, поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России».
Справка:
Второй Всероссийский агродиктант пройдет с 26 по 30 мая 2026 года очно на организованных площадках во всех регионах страны, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Организаторы — партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ. Мероприятие направлено на повышение уровня аграрной грамотности населения. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.
