Захарова предостерегла россиян от поездок в Молдавию

Как напомнила Захарова, в декабре 2025 года Кишинев принял закон о денонсации российско-молдавского межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров.
«Тем самым молдавские власти вынуждают нас закрыть Русский дом в Кишиневе. Этот шаг был подан как ответ на якобы нарушение молдавского воздушного пространства предположительно, как они сказали, российским беспилотником. В этом же ряду — дискриминация въезжающих в республику владельцев российских паспортов. Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи», — отметила представитель дипведомства.
В связи с этим Мария Захарова рекомендовала здраво оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. «Это небезопасно», — подчеркнула она.