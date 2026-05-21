Финансовую инфраструктуру стран БРИКС обсудили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород на время конференции ЦИПР-2026 (12+) превратился в переговорную площадку для стран БРИКС. Здесь обсудили, как будет выглядеть финансовая инфраструктура будущего и что поможет сохранить ее устойчивость. Панельная дискуссия прошла при поддержке регионального правительства, сообщили в пресс-службе Росконгресса.
Организаторами дискуссии выступили АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и международная платформа Фонда Росконгресс Roscongress International. К разговору подключились представители органов власти, банков, финтех-компаний и инвестиционных платформ из России, Бразилии и Индии.
Главной темой их разговора стало создание новых механизмов международных расчетов с использованием цифровых финансовых инструментов. Речь шла о технологиях, которые в перспективе смогут заменить традиционную платежную инфраструктурк и обеспечить более устойчивые, безопасные и независимые механизмы трансграничного взаимодействия.
Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что обсуждение вышло далеко за пределы платежных инструментов и коснулось вопросов формирования новой архитектуры финансовой, технологической и цифровой безопасности стран БРИКС. Он подчеркнул, что для нижегородских экспортеров тема крайне актуальна, а регион готов участвовать в развитии международной кооперации и формировании инициатив в сфере цифровых финансовых технологий.
Представители Бразилии и Индии поделились собственными технологическими решениями. Основатель EBX.TECH и сопредседатель Комитета БРИКС iDEA Артур Дейвисон заявил, что цифровые активы и децентрализованные решения постепенно становятся частью новой финансовой инфраструктуры, и ключевое значение здесь приобретают устойчивость, безопасность и технологический суверенитет.
По итогам дискуссии эксперты сошлись во мнении, что наиболее перспективными становятся модели, которые изначально создаются как международные и совместимые с различными инфраструктурами. Пилотные проекты в сфере цифровых финансовых активов, стейблкоинов и цифровых депозитариев в странах БРИКС уже переходят от экспериментов к практическому внедрению. Участники выразили готовность к дальнейшему диалогу и совместной работе над трансграничными расчетами и платежными сервисами.