МИД РФ: Москва не проигнорирует сигналы о биолабораториях США

Поводом для комментария стало заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее объявила о запуске расследования в отношении американских лабораторий, работающих за пределами страны. В Москве эту новость восприняли как сигнал.
«Нынешние откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет», — подчеркнула Захарова.
Дипломат уточнила, что работа на этом направлении не остановится. Россия будет поднимать тему на международных площадках. Основной упор будет делаться на механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард объявила о масштабной проверке. Речь идет о расследовании в отношении более чем 120 биолабораторий, которые находятся за пределами Америки. В этот список попали и объекты на Украине.
Габбард сделала резкое заявление в адрес предыдущей администрации. По ее словам, представители команды экс-президента Джо Байдена сознательно вводили общественность в заблуждение. Они отрицали сам факт существования этих биолабораторий. Более того, как подчеркнула глава разведки, тем, кто пытался донести правду, угрожали.