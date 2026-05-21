Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Москва не проигнорирует сигналы о биолабораториях США

Россия не намерена игнорировать военно-биологическую активность Соединенных Штатов за рубежом. В Москве настаивают на том, чтобы все спорные вопросы были сняты, особенно когда речь идет об объектах вблизи российских границ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Поводом для комментария стало заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее объявила о запуске расследования в отношении американских лабораторий, работающих за пределами страны. В Москве эту новость восприняли как сигнал.

«Нынешние откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет», — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что работа на этом направлении не остановится. Россия будет поднимать тему на международных площадках. Основной упор будет делаться на механизмы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард объявила о масштабной проверке. Речь идет о расследовании в отношении более чем 120 биолабораторий, которые находятся за пределами Америки. В этот список попали и объекты на Украине.

Габбард сделала резкое заявление в адрес предыдущей администрации. По ее словам, представители команды экс-президента Джо Байдена сознательно вводили общественность в заблуждение. Они отрицали сам факт существования этих биолабораторий. Более того, как подчеркнула глава разведки, тем, кто пытался донести правду, угрожали.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд связал готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше