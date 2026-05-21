Главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас сказал о работе горячей линии с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.
По словам литовского генерала, горячая линия с Беларусью работает, несмотря на политическую ситуацию. Вайкшнорас обратил внимание на то, что какой-то период горячая линия была неактивной, однако из-за украинского конфликта с учетом опасностей прилета того или иного объекта, возникла необходимость работы горячей линии между странами-соседками.
— Это ни в коем случае не означает, что мы звоним как приятели и спрашиваем, что ты ел на ужин или как провел выходные, — заявил Вайкшнорас.
Отметим, что такое заявление главком ВС Литвы сделал после нарушения воздушного пространства республики предположительно беспилотником в среду, 20 мая. Напомним, из-за этого в восточной части Литвы объявлялась воздушная тревога, в Вильнюсе временно закрывалось воздушное пространство над аэропортом, а также приостанавливалось движение поездов во всем Вильнюсском уезде.
После происшествия командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Няриюс Станкявичюс сообщил, что этой Беларусь предупредила Литву о летящем беспилотнике. На данный момент литовские военные и специальные службы не могут найти БПЛА, который залетел в страну.
Тем временем Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.