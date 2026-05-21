Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию»

Главнокомандующий ВС Литвы: горячая линия с Беларусью работает вопреки политике.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

Главнокомандующий ВС Литвы сообщил о действующей горячей линии с Беларусью.

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас сказал о работе горячей линии с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.

По словам литовского генерала, горячая линия с Беларусью работает, несмотря на политическую ситуацию. Вайкшнорас обратил внимание на то, что какой-то период горячая линия была неактивной, однако из-за украинского конфликта с учетом опасностей прилета того или иного объекта, возникла необходимость работы горячей линии между странами-соседками.

— Это ни в коем случае не означает, что мы звоним как приятели и спрашиваем, что ты ел на ужин или как провел выходные, — заявил Вайкшнорас.

Отметим, что такое заявление главком ВС Литвы сделал после нарушения воздушного пространства республики предположительно беспилотником в среду, 20 мая. Напомним, из-за этого в восточной части Литвы объявлялась воздушная тревога, в Вильнюсе временно закрывалось воздушное пространство над аэропортом, а также приостанавливалось движение поездов во всем Вильнюсском уезде.

После происшествия командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Няриюс Станкявичюс сообщил, что этой Беларусь предупредила Литву о летящем беспилотнике. На данный момент литовские военные и специальные службы не могут найти БПЛА, который залетел в страну.

Тем временем Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше