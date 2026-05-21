Polskie Radio: США сохранят «значительное» военное присутствие в Польше

Самый важный вывод из разговора с администрацией Дональда Трампа заключается в том, что США сохранят высокое военное присутствие в Польше.
По данным польской радиовещательной компании Polskie Radio, в ближайшие недели Вашингтон обсудит с Варшавой вопрос о размещении американских военных в стране. «Канал консультаций уже открыт», — заверил Томчик.
Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание около 4000 американских военнослужащих в Польше отложено, а не отменено. Он назвал это частью более широкой реорганизации вооруженных сил США в Европе.
Вашингтон, как утверждает Томчик, «с самого начала» уведомил Варшаву о том, что изменения не направлены конкретно против Польши, а связаны с подходом Трампа к распределению бремени между Германией и НАТО.
Томчик также обратил внимание на состоявшийся во вторник телефонный разговор между министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом и главой Пентагона Питом Хегсетом, назвав его «решающим с точки зрения национальной безопасности». После разговора Косиняк-Камыш сообщил, что в США не принимали решения о сокращении военного персонала в Польше.
Томчик похвастался, что Польша, которая тратит на оборону почти 5% ВВП, уже достигла многие из целей, которые давно отстаивали Трамп и его администрация: «Цитируя коронную фразу, все козыри у нас на руках».