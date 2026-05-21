Полковник Ходаренок: у Брюсселя не хватит смелости ответить России на применение ЯО

Но для начала надо отметить, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте последнее время в ходе своих выступлений часто выходит за пределы отведенных ему полномочий в рамках альянса и выступает не как секретарь блока, а, как минимум, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами. То есть как-то забывает, что НАТО — это по большому счету США плюс мелко нарубленный салат из лоскутных европейских государств.