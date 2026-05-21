Полковник Ходаренок: у Брюсселя не хватит смелости ответить России на применение ЯО

Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной». Об этом заявил в среду генсек альянса Марк Рютте в Брюсселе. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок представил, как это могло бы выглядеть на практике.
Москва уже неоднократно отвечала на заявления западных стран о возможности применения Россией специального вооружения.
Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает беспочвенные спекуляции о том, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине.
Поэтому все дальнейшие рассуждения автора о возможности применения ядерного оружия как со стороны России, так и со стороны НАТО носят исключительно гипотетический характер и выглядят только в виде предположений и версий.
Но для начала надо отметить, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте последнее время в ходе своих выступлений часто выходит за пределы отведенных ему полномочий в рамках альянса и выступает не как секретарь блока, а, как минимум, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами. То есть как-то забывает, что НАТО — это по большому счету США плюс мелко нарубленный салат из лоскутных европейских государств.
Но представим себе следующую ситуацию (и в очередной раз подчеркнем — это только гипотеза) — Россия нанесла удар специальными боеприпасами по мостовым переходам через реку Днепр.
Если реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной», то это означает массированный ракетно-ядерный удар со стороны США плюс участие в подобном ударе стратегических ядерных сил Франции и Соединенного Королевства.
Однако в этом случае последует ответно-встречный ракетно-ядерный удар со стороны России как по территории США, так по объектам на территории европейских государств-участников НАТО. И это будет без всякого преувеличения ядерный апокалипсис. Никакого другого варианта развития событий в этом случае по определению не предполагается.
Представьте себе реакцию военно-политического руководства Соединенных Штатов на следующее донесение разведки — «Россия применяет для разрушения мостов через Днепр специальные боеприпасы мощностью от 2 до 5 кт».
И что? После всего этого в США закипит американский разум возмущенный, раздадутся призывы «Все как один умрем за украинские мосты!», «Дальнейшее существование США без этих мостов невозможно!», «Украина, мы с тобой!», «Даешь ракетно-ядерный удар по России!».
Очень сомнительно, что на практике будет реализовываться именно этот сценарий. Скорее всего, со стороны США в этом случае на словах будет проявлена особая озабоченность, и, более того, из Белого дома будут с интересом и с некоторой отстраненностью наблюдать за дальнейшим развитием событий.
А без США никаких «разрушительных» реакций со стороны НАТО не может быть по определению. Более того, президент США может даже сказать — «ну, слава Богу, дождался теперь и у меня руки развязаны в вопросах применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах на Ближнем, Среднем Востоке и в Азии».
Теперь о возможной реакции Европы на ограниченное применение ядерного оружия со стороны России в рамках СВО (в очередной раз подчеркнем, это всего лишь гипотеза).
И в который раз зададимся этим риторическим вопросом — «И что?». На площади Парижа, Лондона и Берлина высыпят толпы народа с плакатами «Победа или смерть! Умрем же, сограждане, в ядерном пламени за украинские мосты!», «Нам не жить без Украины!», «Даешь ядерный удар по Москве! И плевать нам, что Великобритания погрузится в воды Атлантического океана, а на месте Франции будет пролив имени Сталина!».
Да ерунда все это. Даже после применения специального оружия на Украине все дело со стороны Европы ограничится принятием какого-нибудь 22-го пакета санкций. И угрозы со стороны Рютте не более чем словесный понос. И даже гипотетически сгореть в пламени ядерного конфликта у Брюсселя, извините, кишка тонка.
Но в очередной раз напомним — Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).