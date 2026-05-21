Нижегородская область усилит партнерство с Казахстаном в торгово-экономической сфере

20 мая в рамках XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР; 18+) состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина с Генеральным консулом республики Казахстан в городе Казань Ерланом Искаковым. Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, промышленной и образовательной сферах, а также уделили внимание развитию двустороннего сотрудничества в сфере ИТ.
Глава региона подчеркнул значимость Казахстана как одного из ключевых партнеров Нижегородской области и отметил необходимость расширения сотрудничества. Стороны подтвердили взаимный интерес к совместным проектам в сфере логистики, цифровых технологий и торговли.
«Отрадно, что практически ежегодно в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде принимают участие гости из Казахстана — представители ИТ-компаний и других отраслей ИКТ. Убежден, мы должны активнее расширять торгово-экономическое сотрудничество с нашими коллегами, для этого у нас есть все необходимые предпосылки. Особо хочу подчеркнуть значимость Казахстана как важнейшего логистического центра, открывающего новые возможности для кооперации. Все это полностью соответствует нашему общему курсу на углубление экономического взаимодействия», — отметил Глеб Никитин.
В рамках встречи губернатор Нижегородской области представил опыт региона в сфере информационных технологий, рассказав про ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» и региональный Каталог ИТ-решений.
«В настоящее время Нижегородская область ведет активную работу по продвижению отечественных разработок на зарубежные рынки, в том числе в сфере информационных технологий. Одним из инструментов по популяризации региональных ИТ-продуктов является каталог ИТ-решений — обобщенный справочник цифровых продуктов и решений, разработанных компаниями региона для реального сектора экономики. В нем систематизированы готовые продукты для автоматизации бизнес-процессов, управления производством, внедрения ИИ и других технологий. Готовы тиражировать наш опыт в республику Казахстан», — добавил Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области заявил о желании посетить Казахстан с рабочим визитом. В свою очередь, представители казахстанской делегации выразили готовность создать в Нижнем Новгороде институт почетных консулов, это может стать действенным инструментом для оперативного решения торгово-логистических задач.
«С самого момента приезда в Нижегородскую область мы ощутили искреннее гостеприимство — нас встретили очень тепло. Хочу выразить глубокую благодарность за организацию нашего визита. Еще до приезда сюда мы имели полное представление о потенциале региона, и у нас есть отличные возможности для сотрудничества между нами. Необходимо расширять наше взаимодействие», — сказал Ерлан Искаков.
На встрече также обсуждалось укрепление межрегионального сотрудничества.
«Прочные межрегиональные связи с Казахстаном, особенно с Карагандинской областью, заложили основу для успешных совместных проектов в промышленности, науке и культуре. Мы также видим активное развитие контактов с Костанайской областью. Все это говорит о том, что подписанные ранее договорные документы реально работают, принося ощутимые результаты», — подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.