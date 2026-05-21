Фицо: в ЕС не поддержат идею сделать Украину «ассоциированным членом»

БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом «ассоциированного члена» Европейского союза не будет поддержано, Киев сначала должен выполнить стандартные для этого процесса условия, чтобы вступить в организацию.

Источник: © РИА Новости

О том, что Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.

«Я не видел этого предложения от господина канцлера… Что касается этой инициативы… полагаю, что сейчас нет никакой атмосферы в Европейском союзе для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине. Это моя позиция. Что касается членства кого бы то ни было, я сейчас не говорю об Украине, по-прежнему в силе то, что должны быть выполнены условия», — сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.

По мнению словацкого премьера, есть другие страны, у которых есть право вступить в Европейский союз. «Прежде всего, это Черногория, Албания и Сербия», — перечислил он.

Фицо отметил, что процесс вступления в Европейский союз длится годами, поскольку страна должна выполнить необходимые для этого условия.

«Думаю, что у этой идеи (о наделении Украины статусом “ассоциированного члена” ЕС — ред.)…нет поддержки в Европейском союзе», — заключил словацкий премьер.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше