Фицо: в ЕС не поддержат идею сделать Украину «ассоциированным членом»

«Я не видел этого предложения от господина канцлера… Что касается этой инициативы… полагаю, что сейчас нет никакой атмосферы в Европейском союзе для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине. Это моя позиция. Что касается членства кого бы то ни было, я сейчас не говорю об Украине, по-прежнему в силе то, что должны быть выполнены условия», — сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.