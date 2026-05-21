Путин и Лукашенко проведут совместное мероприятие

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в четверг совместное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня глава государства работает в Кремле. День насыщенный. У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне совсем скоро. Мы вас будем информировать дополнительно», — сказал Песков журналистам.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше