«Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они, скорее, носили, как говорят дипломаты, “эвентуальный характер”, не более того. О конкретике пока никто не говорит», — заявил Песков представителям СМИ.
Песков прокомментировал дискуссии в Европе о переговорах с РФ
Обсуждения в европейских странах относительно возможной фигуры для переговоров с Российской Федерацией носят предварительный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конкретных предложений на данный момент не выдвигается.