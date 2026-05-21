Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 21 мая: главное

Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это — именно то, чем сейчас занимаются европейцы.
Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Россией носят эвентуальный характер, о конкретике пока никто не говорит.
Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией.
Любые учения — это сигнал и часть военного строительства — Кремль о российско-белорусских учениях
Визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно.
Китай готов приложить усилия, чтобы помочь РФ и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования.
Россия и Китай наблюдают прогресс в достижении договоренностей по «Силе Сибири — 2». По ключевым деталям достигнуто понимание, но соглашение еще предстоит финализировать.
Но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на прошедших переговорах в Пекине не обсуждали предложенный еще в 2023 году китайский план урегулирования на Украине, хотя тема Украины затрагивалась.
Кремль не стал комментировать утверждения западных СМИ о том, что несколько сотен российских военных якобы прошли обучение в Китае.
Очень много лживой информации публикуют газеты в Европе, в США. Это беда, с которой мы сталкиваемся. Нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию.
В Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах производство [топлива] может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами.
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о ликвидации пункта операторов БПЛА.
Кремль не располагает информацией о якобы застрявших в Ормузском проливе российских моряках.
Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев — наш Минтранс получает.
21 мая у Путина запланировано совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне.
Также в четверг президент России вручит звезды Героев бойцам СВО, часть наград будет вручена посмертно.
Кроме того, президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе пообщается по телемосту с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.