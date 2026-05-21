Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 21 мая: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия готова к разговору с Европой вместо тотальной конфронтации, чем сейчас занимаются европейцы.

Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это — именно то, чем сейчас занимаются европейцы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Россией носят эвентуальный характер, о конкретике пока никто не говорит.

Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией.

Любые учения — это сигнал и часть военного строительства — Кремль о российско-белорусских учениях 19—21 мая.

Визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно.

Китай готов приложить усилия, чтобы помочь РФ и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования.

Россия и Китай наблюдают прогресс в достижении договоренностей по «Силе Сибири — 2». По ключевым деталям достигнуто понимание, но соглашение еще предстоит финализировать.

Но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин и Си Цзиньпин на прошедших переговорах в Пекине не обсуждали предложенный еще в 2023 году китайский план урегулирования на Украине, хотя тема Украины затрагивалась.

Кремль не стал комментировать утверждения западных СМИ о том, что несколько сотен российских военных якобы прошли обучение в Китае.

Очень много лживой информации публикуют газеты в Европе, в США. Это беда, с которой мы сталкиваемся. Нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах производство [топлива] может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о ликвидации пункта операторов БПЛА.

Кремль не располагает информацией о якобы застрявших в Ормузском проливе российских моряках.

Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев — наш Минтранс получает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

21 мая у Путина запланировано совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне.

Также в четверг президент России вручит звезды Героев бойцам СВО, часть наград будет вручена посмертно.

Кроме того, президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе пообщается по телемосту с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше