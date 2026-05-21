В Башкирии Гульнур Кульсарина досрочно сложила депутатские полномочия

В Госсобрании Башкирии объявили о досрочном прекращении полномочий депутата.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании Государственного Собрания — Курултая Башкирии депутат Гульнур Кульсарина досрочно сложила полномочия. Она объяснила «Башинформу», что приняла такое решение, чтобы полностью сосредоточиться на работе в государственном фонде «Защитники Отечества».

Гульнур Кульсарина была депутатом Госсобрания два созыва подряд. За эти годы она активно участвовала в законотворчестве и предложила много инициатив, которые касались поддержки малообеспеченных граждан, многодетных семей, молодежи, участников СВО и их близких.