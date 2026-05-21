Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: 440 тысяч кубанцев уже оформили «Пушкинскую карту»

Почти 600 кубанских учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что проект реализуют в рамках национального проекта «Семья».

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря этой программе молодежь региона может покупать билеты в музеи, театры, кино, на выставки и концерты. Ежегодно на карту начисляют 5 тысяч рублей и действует она по всей стране. Программу реализуют по поручению Президента России в рамках национального проекта “Семья”. Впереди летние каникулы и это отличная возможность нашим школьникам и студентам посещать культурные мероприятия», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он также напомнил, что оформить карту могут ребята от 14 до 22 лет включительно.

«Пушкинскую карту» в крае уже оформили порядка 440 тысяч молодых людей. С января по апрель этого года провели около 5 тысяч доступных к посещению по ней мероприятий. С использованием «Пушкинской карты» приобрели свыше 110 тысяч билетов на сумму более 94 миллионов рублей. Большинство — 45% — билетов купили на киносеансы, 37% — на спектакли. Также посещали концерты и выставки.

В мае по «Пушкинской карте» можно посетить, к примеру, хореографическую драму «Защита гения». Постановку на сцене Краснодарского музыкального театра представят артисты из Севастополя. Это переосмысление романа Владимира Набокова «Защита Лужина», где через экспрессию современного танца раскрывается судьба «особого» ребенка, уходящего от семейных травм в упорядоченный и безопасный мир шахмат. Как сообщается, зрителей ждет настоящий психологический поединок за душу маленького гения. Спектакль привезут в рамках проекта «Театральный поезд», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей.

Ранее «Югополис» писал, что с начала года участники программы «Пушкинская карта» в Краснодарском крае потратили на посещение культурных мероприятий более 101 млн рублей. С 1 января банком-оператором программы стал ВТБ.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше