Кондратьев: 440 тысяч кубанцев уже оформили «Пушкинскую карту»

«Благодаря этой программе молодежь региона может покупать билеты в музеи, театры, кино, на выставки и концерты. Ежегодно на карту начисляют 5 тысяч рублей и действует она по всей стране. Программу реализуют по поручению Президента России в рамках национального проекта “Семья”. Впереди летние каникулы и это отличная возможность нашим школьникам и студентам посещать культурные мероприятия», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
Он также напомнил, что оформить карту могут ребята от 14 до 22 лет включительно.
«Пушкинскую карту» в крае уже оформили порядка 440 тысяч молодых людей. С января по апрель этого года провели около 5 тысяч доступных к посещению по ней мероприятий. С использованием «Пушкинской карты» приобрели свыше 110 тысяч билетов на сумму более 94 миллионов рублей. Большинство — 45% — билетов купили на киносеансы, 37% — на спектакли. Также посещали концерты и выставки.
В мае по «Пушкинской карте» можно посетить, к примеру, хореографическую драму «Защита гения». Постановку на сцене Краснодарского музыкального театра представят артисты из Севастополя. Это переосмысление романа Владимира Набокова «Защита Лужина», где через экспрессию современного танца раскрывается судьба «особого» ребенка, уходящего от семейных травм в упорядоченный и безопасный мир шахмат. Как сообщается, зрителей ждет настоящий психологический поединок за душу маленького гения. Спектакль привезут в рамках проекта «Театральный поезд», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей.
Ранее «Югополис» писал, что с начала года участники программы «Пушкинская карта» в Краснодарском крае потратили на посещение культурных мероприятий более 101 млн рублей. С 1 января банком-оператором программы стал ВТБ.