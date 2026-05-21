Кондратьев: 440 тысяч кубанцев уже оформили «Пушкинскую карту»

«Пушкинскую карту» в крае уже оформили порядка 440 тысяч молодых людей. С января по апрель этого года провели около 5 тысяч доступных к посещению по ней мероприятий. С использованием «Пушкинской карты» приобрели свыше 110 тысяч билетов на сумму более 94 миллионов рублей. Большинство — 45% — билетов купили на киносеансы, 37% — на спектакли. Также посещали концерты и выставки.