Политолог назвал причину, из-за которой Киев может отвергнуть членство в ЕС

Светов отметил, что идея о предоставлении Киеву особого статуса, озвученная Фридрихом Мерцем, обсуждается уже давно. Она вытекает из концепции, согласно которой все участники Евросоюза больше не могут быть равны в правах. Эксперт рассказал, что в Европе предлагают разделить союз на две категории: старые члены (Германия, Франция, Италия), у которых будет решающее слово, и новые.
Политолог добавил, что при такой системе голоса стран Балтии и балканских государств потеряют вес из-за разницы в численности населения. На этих же условиях, по словам Светова, в ЕС планируют принять не только Украину, но и Черногорию, Македонию и Сербию.
«В ЕС предлагается, чтобы при голосовании стран учитывались не только, условно говоря, 60% голосов за, но и численность населения в отдавших эти самые голоса странах. Ясное дело, что в этих условиях государства Балтии и Балкан ничего не будут решать. У них в общей сложности населения меньше, чем в одной Германии», — уточнил эксперт.
Светов обратил внимание, что особые условия вступления готовят не только для Киева, но и для ряда балканских государств. В очереди на интеграцию стоят Черногория, Македония и Сербия. По планам, их примут в союз к 2030 году, однако до полного выполнения всех требований эти страны не получат права голоса.
Ранее Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Эта инициатива подразумевает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» ЕС без права голоса.