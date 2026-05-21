Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал ракетный комплекс «Искандер-М» хорошим оружием

Белта: Лукашенко назвал ракетный комплекс «Искандер-М» хорошим оружием.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ракетный комплекс «Искандер-М» хорошим оружием и рассказал, что когда-то о таком мечтал.

Лукашенко в четверг прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Президенту Белоруссии продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

Глава белорусского государства также пообщался с расчетом пусковой обстановки, подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.

Как отметил командир ракетной бригады Александр Кравцов, электронный пуск от боевого фактически ничем не отличается.

«Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государство было все доложено, показано», — сказал он.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше