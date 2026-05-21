Генпрокурор РФ Гуцан приедет в Беларусь на заседание коллегии

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что за последние пять лет в стране выявлено более 9 тысяч нарушений законодательства об обращении с отходами, почти 2 тысячи фактов загрязнения леса, вод, воздуха и более тысячи нарушений охраны недр, самовольного занятия земель.