Генпрокурор РФ Гуцан приедет в Беларусь на заседание коллегии

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Вопросы профилактики, пресечения правонарушений и преступлений в сфере экологии будут рассмотрены надзорными ведомствами Беларуси и России.

Источник: Sputnik.by

Заседание объединенной коллегии Генпрокуратуры Беларуси и Генпрокуратуры России пройдет в Могилеве 22 мая. В мероприятии примут участие генпрокурор Беларуси Дмитрий Гора и генпрокурор РФ Александр Гуцан, их заместители и прокурорские работники двух надзорных ведомств.

«Будут рассмотрены вопросы профилактики, пресечения правонарушений и преступлений в сфере экологии», — сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

Кроме того, будут обсуждены особенности расследования уголовных дел данной категории.

Прокуроры проверили Днепр.

Говоря о взаимодействии белорусских и российских прокуроров по экологическому направлению, в пресс-службе сообщили, что генпрокуратуры Беларуси и России провели проверку того, как на трансграничном Днепре исполняются экологические нормы.

«Было установлено, что в целом качество воды в Днепре, который имеет для обеих стран ключевую роль в области защиты водных экосистем, соответствует требованиям», — отметили в Генпрокуратуре Беларуси.

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что за последние пять лет в стране выявлено более 9 тысяч нарушений законодательства об обращении с отходами, почти 2 тысячи фактов загрязнения леса, вод, воздуха и более тысячи нарушений охраны недр, самовольного занятия земель.

По итогам прокурорских проверок за пять лет в Беларуси за нарушение природоохранного и земельного законодательства к различным видам ответственности было привлечено более 10 тысяч человек.

