Токаеву доложили о ситуации в Павлодарской области

«Глава государства принял акима Павлодарской области Асаина Байханова. Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона за 2025 год и первый квартал 2026 года. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года в Павлодарской области обеспечена положительная динамика по всем основным показателям», — говорится в сообщении в четверг.
Байханов сообщил, что в экономику региона привлечено порядка Т1,3 трлн инвестиций, рост составил более 47%.
«По темпам привлечения инвестиций область занимает одну из лидирующих позиций в стране. Объем промышленного производства за 2025 год достиг 4,1 трлн тенге. В регионе добывается 58% угля, вырабатывается 42% электроэнергии и производится 58% ферросплавов от общего объема страны. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 9,6% и составил Т571,4 млрд. Среди регионов страны область занимает первое место по применению влагосберегающих технологий орошения, что позволило обеспечить значительный объем урожая картофеля, а также подсолнечника и гречихи», — сказано в сообщении.
Также аким проинформировал о ходе исполнения социальных обязательств.
«В регионе создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, построены две городские и три сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется возвести еще две школы и реализовать пять крупных социально значимых проектов. По итогам 2025 года обеспечен 100% доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, проведен ремонт 621 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. В этом году планируется завершить асфальтирование подъездных дорог ко всем перспективным селам региона», — проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главе государства представлена информация об исполнении его поручений по строительству нового моста через реку Иртыш, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и парка «Шахтер», обновлению трамвайного парка, строительству ГРЭС-3, а также реализации проекта «Долина центров обработки данных».
«Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил развитию авиационного сообщения с городом Экибастуз, поручив акиму области проработать вопрос открытия нового аэропорта. Реализация этого проекта позволит значительно повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона, что придаст новый импульс дальнейшему социально-экономическому развитию области. По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса», — добавили в Акорде.