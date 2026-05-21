Токаеву доложили о ситуации в Павлодарской области

«В регионе создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, построены две городские и три сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется возвести еще две школы и реализовать пять крупных социально значимых проектов. По итогам 2025 года обеспечен 100% доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, проведен ремонт 621 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. В этом году планируется завершить асфальтирование подъездных дорог ко всем перспективным селам региона», — проинформировали в пресс-службе.