Новый аэропорт может появиться в Экибастузе по поручению Токаева

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил президенту, что в экономику региона привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, рост составил более 47%. По его словам, по темпам привлечения инвестиций область занимает одну из лидирующих позиций в стране.
«Объем промышленного производства за 2025 год достиг 4,1 трлн тенге. В регионе добывается 58% угля, вырабатывается 42% электроэнергии и производится 58% ферросплавов от общего объема страны. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 9,6% и составил 571,4 млрд тенге. Среди регионов страны область занимает первое место по применению влагосберегающих технологий орошения, что позволило обеспечить значительный объем урожая картофеля, а также подсолнечника и гречихи», — добавил аким.
Асаин Байханов также проинформировал о ходе исполнения социальных обязательств. Он отметил, что в регионе создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, построены 2 городские и 3 сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется возвести еще две школы и реализовать пять крупных социально значимых проектов.
«По итогам 2025 года обеспечен 100% доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, проведен ремонт 621 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. В этом году планируется завершить асфальтирование подъездных дорог ко всем перспективным селам региона», — рассказал глава области.
Еще он представил информацию по строительству нового моста через реку Иртыш, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и парка «Шахтер», обновлению трамвайного парка, строительству ГРЭС-3, а также реализации проекта «Долина центров обработки данных». Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил развитию авиационного сообщения с городом Экибастуз, поручив акиму области проработать вопрос открытия нового аэропорта. Президент считает, что реализация этого проекта позволит значительно повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона, что придаст новый импульс дальнейшему социально-экономическому развитию области.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.