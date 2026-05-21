В МИД России осудили инициативу Александра Стубба о помощи Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой инициативы президента Финляндии Александра Стубба, касающейся увеличения военной помощи Киеву со стороны США. По мнению дипломата, эти призывы работают исключительно на эскалацию и затягивание украинского конфликта. С таким заявлением Захарова выступила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В своей речи представитель ведомства подчеркнула, что подобные высказывания полностью обесценивают гуманитарные принципы, заложенные десятилетия назад.

«Гуманистические принципы, “дух Хельсинки”, который 50 лет назад помог появлению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, такими заявлениями просто низвергаются, перечеркиваются и предаются забвению», — цитирует Захарову NEWS.ru.

Дипломат отметила парадоксальную ситуацию: сами финны и другие европейцы одновременно призывают готовиться к затяжному конфликту. По ее словам, такая линия поведения создает не просто благоприятный агрессивный фон для украинской пропаганды. Она также служит оправданием для многомиллиардных вливаний в пользу Киева. Эти средства, как заключила Мария Захарова, русофобски настроенные западные правительства выделяют в ущерб интересам собственных граждан.

Ранее американские СМИ сообщали о другой тенденции в Европе. По их данным, ведущие европейские государства всерьез задумались об урегулировании конфликта на Украине и возобновлении переговоров с Россией. Политические лидеры все чаще высказываются о необходимости налаживания контактов с Москвой.

