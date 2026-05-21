В своей речи представитель ведомства подчеркнула, что подобные высказывания полностью обесценивают гуманитарные принципы, заложенные десятилетия назад.
«Гуманистические принципы, “дух Хельсинки”, который 50 лет назад помог появлению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, такими заявлениями просто низвергаются, перечеркиваются и предаются забвению», — цитирует Захарову NEWS.ru.
Дипломат отметила парадоксальную ситуацию: сами финны и другие европейцы одновременно призывают готовиться к затяжному конфликту. По ее словам, такая линия поведения создает не просто благоприятный агрессивный фон для украинской пропаганды. Она также служит оправданием для многомиллиардных вливаний в пользу Киева. Эти средства, как заключила Мария Захарова, русофобски настроенные западные правительства выделяют в ущерб интересам собственных граждан.
Ранее американские СМИ сообщали о другой тенденции в Европе. По их данным, ведущие европейские государства всерьез задумались об урегулировании конфликта на Украине и возобновлении переговоров с Россией. Политические лидеры все чаще высказываются о необходимости налаживания контактов с Москвой.