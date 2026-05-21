В мэрии Краснодара произошли кадровые перестановки

Значимым также стало утверждение Владимира Хамулы начальником управления по делам казачества и военнослужащих. Хамула — человек с серьезным военным бэкграундом: майор запаса, ветеран боевых действий, родившийся во Львове в 1981 году. Он получил образование в Воронежском военном авиационном инженерном институте и Военно-воздушной академии имени Гагарина. В администрации Краснодара Хамула работает с 2010 года. В профильном управлении он вырос от главного специалиста до заместителя начальника, хорошо изучив специфику работы с казачеством и военными изнутри, и теперь возглавил это направление, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.