В мэрии Краснодара произошли кадровые перестановки

Городская дума Краснодара 21 мая утвердила кадровые решения, усиливающие блок внутренней политики и работы с силовыми структурами и городским хозяйством.
Новым заместителем главы города и одновременно директором департамента внутренней политики стал Александр Бородавка. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на заседании под председательством Веры Галушко.
Для Бородавки это возвращение в муниципальное управление после работы на краевом уровне. Уроженец Тимашевского района и выпускник КубГУ по специальности политология он начинал карьеру в администрациях Тимашевского и Лабинского районов. Позже его профессиональный путь лежал через Краснодарский краевой социологический центр, а с 2021 года он занимал руководящие посты в департаменте внутренней политики администрации края, последовательно пройдя ступени от заместителя до директора.
Непосредственно перед переходом в мэрию Краснодара, в марте 2026 года, Бородавка представлял интересы губернатора в Законодательном собрании края, что говорит о его глубоком понимании процессов взаимодействия исполнительной и законодательной властей.
Значимым также стало утверждение Владимира Хамулы начальником управления по делам казачества и военнослужащих. Хамула — человек с серьезным военным бэкграундом: майор запаса, ветеран боевых действий, родившийся во Львове в 1981 году. Он получил образование в Воронежском военном авиационном инженерном институте и Военно-воздушной академии имени Гагарина. В администрации Краснодара Хамула работает с 2010 года. В профильном управлении он вырос от главного специалиста до заместителя начальника, хорошо изучив специфику работы с казачеством и военными изнутри, и теперь возглавил это направление, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Кроме того, в этот же день в городской команде были согласованы еще два назначения. Как сообщал «Югополис», директором департамента архитектуры станет Артем Анацкий, а департамента городского хозяйства — Сергей Пелих.
Назначения свидетельствуют о стремлении городской власти опираться на специалистов с подтвержденным опытом работы как в муниципальных, так и в региональных структурах.