Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

«Лукашенко и Путин связались по видеоконференцсвязи в ходе совместной тренировки ядерных сил», — говорится в публикации.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ЯО и его обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.