Эксперт отметил, что глобальные геополитические сдвиги — в частности, визиты президентов США и России в Китай — показывают: мир меняется без оглядки на старую Европу. Польша же продолжает двойную игру. С одной стороны, она обсуждает с американцами оборонные проекты, с другой — остается частью треугольника «Британия, Польша, Украина».
«Информация об этом треугольнике была озвучена [президентом Украины Владимиром] Зеленским в Верховной Раде 1 февраля 2022 года. Проект направлен на сотрудничество трех стран в оборонной сфере для противостояния так называемой российской угрозе. Примечательно, что тогда Россия никому не угрожала — СВО началась только через 24 дня. Значит, Великобритания и ее союзники заранее готовились к широкомасштабной поддержке Украины», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что внутри Евросоюза формируются региональные милитаристские союзы, нацеленные на наступление на мирные территории. Это не альтернатива НАТО, а крупные логистические хабы для переброски ударных сил. В такой ситуации заявления Дональда Туска — не более чем попытка торга, уверен политолог.
Европейские политики прекрасно осознают реальное положение дел на Украине, заявил эксперт. По его словам, суверенитет страны давно растоптан радикальными группировками. Тех, кого можно назвать настоящими патриотами, либо уничтожили, либо они сейчас находятся в заключении в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Такая ситуация, как отметил специалист, полностью развязывает руки Брюсселю. Столица Евросоюза может спокойно продолжать разворовывать то, что осталось от советской промышленности на украинской территории, не опасаясь сопротивления со стороны местного населения.
Говоря о вероятности прямого столкновения НАТО и России, Дибров подчеркнул: в ближайшие три года у западного военного блока нет ресурсов для эскалации на украинском фронте. Без американского бюджета НАТО не способно переломить ситуацию, поэтому в Европе ждут 2029−2030 годов, надеясь на приход к власти демократов в США, уточнил он.
«Прямое столкновение обойдется альянсу очень дорого. Манипуляции для НАТО обходятся дешевле и пока результативнее. Польша продолжает строить психоэмоциональный забор, отгораживаясь не от России, а от здравого смысла. Лидеры НАТО в ближайшие годы готовы только к словесному обострению и к бою со своей тенью», — заключил политолог.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о том, что конфликт на Украине способен подтолкнуть развитие событий, при котором Варшаве придется действовать жестко. Как отметил глава польского правительства, Североатлантический альянс будет воспринимать любые возможные угрозы со всей серьезностью.