Американист рассказал, почему Трамп вспомнил о Кубе

Трамп пытается разнообразить повестку и сместить внимание с внутриполитической критики на внешнеполитическое поле, уверен эксперт. При этом Куба остается взрывоопасной темой, которая может вызвать недовольство, как и война в Иране, особенно среди демократов.
Трамп пытается, как я понимаю, разнообразить повестку и акцентировать свои намерения об усилении влияния США в латиноамериканском регионе, которые озвучивал уже неоднократно. Этот тезис был четко озвучен в национальной стратегии безопасности США, которая вышла в прошлом году.
Трамп продолжает идти в фарватере тех тезисов, которые были озвучены ранее, резюмирует Кошкин.
Обвинения экс-лидеру Кубы стали очередной попыткой усилить давление на кубинские власти, считает собеседник Новостей Mail.
Ранее США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пяти кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях. Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения.
США просто «стряхнули с пыль» со старого сюжета, чтобы усилить давление на Кубу. Думаю, это может быть вполне спланированной акцией, так работают политические технологии, которые используются для усиления давления на оппонента.
По мнению эксперта, Трамп может ограничиться экономическим и политико-информационным давлением на Кубу. Военные действия — это крайне опасный шаг, на который США сейчас не пойдут.
Военный сценарий невыгоден с точки зрения ведения информационной войны против внутренних оппонентов, а экономическое давление более перспективно. Военная операция может спровоцировать очередное недовольство среди демократов — снова начнутся дискуссии о легитимности подобных действий, как это было в случае с Ираном.
Куба может исчезнуть из внешнеполитической повестки США так же внезапно, как и появилась. По мнению Кошкина, любой новый виток эскалации на Ближнем Востоке снова задвинет кубинский вопрос на второй план.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США «довольно скоро» объявят о своих дальнейших планах относительно продолжения блокады Кубы. Об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о сроках блокады Кубы.