Андрей Бочаров встретился с кадетами СК РФ на Мамаевом кургане в Волгограде

На Мамаевом кургане в Волгограде губернатор Андрей Бочаров открыл VII слёт кадетов Следственного комитета России, который собрал 120 участников из семи регионов. Участники возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы, почтили минутой молчания память защитников Сталинграда, а затем направились к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Как отметил глава региона, символично, что седьмой слёт кадетов, приуроченный к 15-летию образования Следственного комитета России, начинается именно на Мамаевом кургане — священном для каждого жителя страны месте. Бочаров напомнил, что 83 года назад на этой земле решалась судьба Великой Победы и всего человечества. Сталинград защищали представители всех регионов Советского Союза, всех наций и народностей.
Со словами приветствия выступил руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Сергей Петров. Он подчеркнул, что проведение слёта на сталинградской земле имеет особое значение, ведь здесь особенно остро ощущаются сила духа, мужество и преданность Отечеству.
Участники слёта в течение нескольких дней будут состязаться на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе в силе, выносливости и спортивном мастерстве. В программе — шахматы, стрельба, лёгкая атлетика, футбол, армрестлинг и полиатлон. Для участников также подготовили уроки мужества, военно-патриотические игры, встречи со следователями-криминалистами и экскурсии по Волгограду.
Накануне Андрей Бочаров принял участие в открытии стелы «Рубеж Сталинградской доблести» в Камышине.