Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в среду направился с рабочим визитом в Туркменистан, сообщили в белорусском Совмине.
Там пояснили, что премьер примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.
«Заседание Совета пройдет 22 мая в Ашхабаде в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегаций подпишут итоговые документы», — сказано в правительственном Telegram-канале.
Помимо этого, программой визита предусмотрена встреча Александра Турчина с президентом, председателем Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, проинформировали в пресс-службе Совмина.
