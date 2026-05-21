Bloomberg: последнее предложение США Ирану «частично сгладило» разногласия между сторонами

В четверг появилась информация, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ, который запрещает вывоз из страны запасов урана, близкого к оружейному. Ядерная программа Ирана остается ключевым пунктом преткновения между сторонами, указывает Bloomberg.
МИД Ирана отдельно сообщил, что стороны «обмениваются посланиями» на основе текста из 14 пунктов, который Иран через Пакистан передал США. Этот план предполагает заключение краткосрочной сделки, в результате которой Иран откроет Ормузский пролив, а США снимут блокаду иранских портов. После этого стороны приступят к более масштабным переговорам по ядерной программе Тегерана.
Трамп, со своей стороны, в среду заявил, что США находятся на «заключительном этапе» переговоров с Ираном. При этом он предупредил, что США могут возобновить атаки «в ближайшие дни», если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. Bloomberg напоминает, что Трамп неоднократно угрожал этим с тех пор, как 8 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня.