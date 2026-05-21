Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: последнее предложение США Ирану «частично сгладило» разногласия между сторонами

Тегеран заявил, что последнее предложение Вашингтона частично сгладило разногласия между воющими сторонами, пока они пытаются прийти к мирному соглашению.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg со ссылкой на иранское информагентство ISNA передает, что Тегеран готовит ответ на очередное предложение США, которое «в некоторой степени сократило разрывы» в позициях сторон.

Когда Иран даст ответ США, не сообщается. О каких «уступках» идет речь — неизвестно.

В четверг появилась информация, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ, который запрещает вывоз из страны запасов урана, близкого к оружейному. Ядерная программа Ирана остается ключевым пунктом преткновения между сторонами, указывает Bloomberg.

Издание добавляет со ссылкой на ISNA, что дальнейшее сближение позиций станет возможным в случае отказа администрации Дональда Трампа от возобновления боевых действий.

МИД Ирана отдельно сообщил, что стороны «обмениваются посланиями» на основе текста из 14 пунктов, который Иран через Пакистан передал США. Этот план предполагает заключение краткосрочной сделки, в результате которой Иран откроет Ормузский пролив, а США снимут блокаду иранских портов. После этого стороны приступят к более масштабным переговорам по ядерной программе Тегерана.

Трамп, со своей стороны, в среду заявил, что США находятся на «заключительном этапе» переговоров с Ираном. При этом он предупредил, что США могут возобновить атаки «в ближайшие дни», если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. Bloomberg напоминает, что Трамп неоднократно угрожал этим с тех пор, как 8 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше