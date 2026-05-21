Bloomberg: последнее предложение США Ирану «частично сгладило» разногласия между сторонами

Трамп, со своей стороны, в среду заявил, что США находятся на «заключительном этапе» переговоров с Ираном. При этом он предупредил, что США могут возобновить атаки «в ближайшие дни», если Тегеран не согласится на условия Вашингтона. Bloomberg напоминает, что Трамп неоднократно угрожал этим с тех пор, как 8 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня.