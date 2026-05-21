Путин и Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил

ВС России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В рамках тренировок отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. В учениях задействованы более 64 тысяч человек личного состава, свыше 200 ракетных установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, а также 13 подводных лодок, из которых восемь — стратегического назначения.